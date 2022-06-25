إزالة مخالفة على 175 مترا و75% من برج مخالف في أخميم خلال 24 ساعة

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج، حملات إزالة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج والمجالس القروية التابعة، وأزالت الحملة 175 مترًا مخالفًا، وإزالة 75% من برج مخالف في عرب الأطاولة.

إزالة 175 مترا بقرية الكولة

نفذّ مجلس قروى قرية الكولة، بمركز أخميم في سوهاج، حملة إزالة بناحية قرية الأحايوة شرق بحري على مساحة 175 مترا، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض، ومونة الأسمنت، وأزيلت المخالفة بعد منتصف الليل، بحضور فني الأملاك والتنظيم بالقرية وعمال الوحدة القروية، في وجود رئيس القرية أشرف علي حسين.

إزالة 75% من برج مخالف بعرب الأطاولة

كما شنّت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم في سوهاج، بحملة إزالة فورية لبناء مخالف، وأزالت 75% بالدور الثالث العلوي بأحد الأبراج بناحية عرب الأطاولة التابعة لقرية نيدة، بحضور فؤاد عبد اللطيف رئيس القرية.

رئيس مركز أخميم يشدد على متابعة تعديات البناء ورصدها

وشدد حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، على الرصد الميداني والمرور والمتابعة بصفة يومية، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات، والتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.