بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العاشر من رمضان.. وتكلفة الإنشاء تصل إلى مليار جنيه

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى العاشر من رمضان الجامعى اليوم السبت لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، تمهيداً للافتتاح الرسمى.

مليار جنيه.. تكلفة إنشاء مستشفى العاشر

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن مستشفى العاشر من رمضان يعد من المشروعات القومية الذى بلغت تكلفة إنشائه وفرشه ما يقرب من مليار جنيه، وذلك ضمن المشروعات القومية للجمهورية الجديدة.

تقديم الخدمات الطبية لقطاع كبير من الأهالي

وأشار إلى أن مستشفى العاشر من رمضان سيقدم الخدمات الطبية لقطاع كبير من الأهالي والمترددين على مدينة العاشر.

وفى هذا الصدد، وجّه رئيس الجامعة الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل وغير المسبوق من الدولة للمشروعات الصحية بمصر.