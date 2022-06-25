وجهات المصريين في الصيف: الإسكندرية نمبر وان.. والقصير أقل حظا

قال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، إنَّ مصر لديها أكثر من 33 مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، ومعظم المدن الساحلية تتركز في الساحل الشمالي.

الإسكندرية وجهة أساسية لدى المصريين

وأضاف «حلقة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة ten، اليوم السبت، أنَّ مدينة الإسكندرية تعد الوجهة الرئيسية والأساسية لكثير من المصريين في السياحة الداخلية لأنها مدينة جميلة وبها جزء كبير من الآثار وتتشابه بالقاهرة لكن ما يميزها أنَّها مطلة البحر.

ولفت إلى أنَّ مدينة مرسى مطروح تعتبر المدينة الأروع والأجمل من ناحية نظافة شواطئها، ومازالت تتمتع بالصدارة، كما أن الساحل الشمالي يعتبر وجهة كبيرة ومهمة جدًا لمعظم المصريين، خاصة أنه يحتوي على عدد كبير من القرى السياحية.

وأوضح أنَّه بالنسبة لمدن ساحل البحر الأحمر تعد شرم الشيخ والغردقة أشهر مدينتين سياحيتين يتوجه لهما المصريين، لافتا إلى أنَّ البحر الأحمر يحتوي على عدد من المدن الأخرى مثل القصير ولكن لم تحظ بحظ وافر من رغبات السائحين المصريين، كما أن المواطنين يفضلون المدن القريبة من القاهرة مثل العين السخنة، عكس مدينة كمرسى علم التي تبعد مسافتها عن العاصمة بشكل كبير.

تنوع بيئي على امتداد سواحل مصر

وأفاد بأنَّ مصر على امتداد سواحلها بها عدد كبير من المدن والتنوع البيئي، وقبل مرحلة تطوير الطرق كان ترتيب مصر بالمركز 126 من حيث أمان الطرق بينما وصل ترتيبها حاليا إلى المركز 22 تقريبًا على العالم، لافتا إلى أنَّ حركة السفر البري بين المدن بعضها البعض والطرق الجديدة، والمحاور التي أنشأت ساعدت على حركة الانتقالات السياحية.