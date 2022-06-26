أستاذ تغذية توضح وجبة الإفطار المناسبة للطلاب قبل الامتحان: لا غنى عنها

قالت الدكتورة نعمة عبد الهادي أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن التغذية الصحية للطلاب تشغل الكثير من الآباء أثناء فترة امتحانات أبنائهم، لافتة إلى العديد من التساؤلات التي تدور في ذهن الآباء عن نوع الأغذية المناسبة.

وجبة الإفطار قبل الامتحان مهمة

وأضافت «عبد الهادي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن وجبة الإفطار قبل الامتحان مهمة جدًا ولا غنى عنها، مشيرة إلى أن وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار وقت الامتحان.

أطعمة غنية بالكربوهيدرات المركبة والبروتين

وأكدت أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية على ضرورة أن تكون الأطعمة غنية بالكربوهيدرات المركبة والبروتين، موضحة أن هناك العديد من الأغذية التي تمد الجسم بالاحتياجات اللازمة، وتوجد مكوناتها بكل بيت ومنخفضة التكلفة، مثل البليلة باللبن مع المكسرات والتي يمكن أن تكون فول سوداني على سبيل المثال، وبذلك تصبح وجبة مثالية غنية بالبروتين والنشويات ويمكن تحليتها بالعسل الأبيض كمصدر للطاقة.

وأوضحت «عبد الهادي» أن الشوفان باللبن من الأغذية الصحية والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة ويمكن وضع عليها أي نوع فاكهة متوفرة بالمنزل مثل الموز، ويمكن إضافة المكسرات لأنها غنية بالأحماض النافعة التي تعمل على تنشيط الجسم، لافتة إلى أن البيض من الأطعمة الهامة جدًا الغنية بالكولين والتي لها دور هام جدًا في تنشيط المخ وتساعد على استرجاع المعلومات وزيادة القدرة الاستيعابية للمخ، ويمكن تناول البيض مع الجبن والخبز البلدي.

وتابعت أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أن الفول من الأطعمة المهمة والمفيدة، محذرة الطلاب من مرضى القولون العصبي من تناوله بصورته الأولية أو تناوله بكميات كبيرة، مشددة على أهمية ضربه بالخلاط بدون قشره ليسهل هضمه.