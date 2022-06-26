الرئيس التنفيذي لـ«الفضاء المصرية»: إطلاق 6 أقمار صناعية خلال عام

أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج الفضائي المصري يسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات، مشيرا إلى أن مصر الفترة الماضية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البرنامج الفضائي والدخول في عصر تكنولوجيا الفضاء.

وأوضح القوصي، أن مدينة الفضاء المصرية التي يجرى تنفيذها بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ستحدث نقلة شاملة لبرنامج الفضاء المصري، مشيرًا إلى أنّ العمل يجري على قدم وساق؛ للانتها من كل منشآت المدينة.

إطلاق 6 أقمار صناعية

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه وفقاً للبرنامج الزمني بشأن إطلاق الأقمار الصناعية المصرية، ستطلق مصر خلال العام المقبل حتى شهر يونيو المقبل 2023، 6 أقمار صناعية، وستكون البداية بإطلاق القمر الصناعي المصري نيكست سات «next sat»، وهو خلال الربع الأخير من العام الجاري، بجانب إطلاق 4 أقمار صناعية صغيرة «كيوب سات»، وفي النهاية إطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات 2، لافتاً إلى أن العمل يجرى للانتهاء من البرنامج وفقاً للمخطط الزمني.

نيكست سات والقمر الصناعي المصري مصر سات 2 أبرز الأقمار الصناعية

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّه خلال الفترة المقبلة ستشهد الوكالة عددا من الافتتاحات الجديدة سواء فيما يتعلق بالانتهاء من تجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية ومركز الاختبارات، لافتا إلى أنّ هناك دعم كبير لبرنامج الفضاء المصري من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية ووزارة التعليم العالي.