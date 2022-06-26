مدة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. «التعليم» تكشف التفاصيل 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، والذي بدأ صباح اليوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ويعقد ورقياً بنظام البابل والأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم ولا يشمل أي أسئلة مقالية.

مدة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، ثلاثة ساعات، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وانتهى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.

وسلّمت اللجان الامتحانية الطلاب كتيب المفاهيم بداية من مدة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بحسب تعليمات الوزارة، والذي يشمل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات في فرع الأدب والنحو، وغير مسموح لأي طالب بالكتابة عليه ومراعة تسليمه في نهاية الامتحان.

غرف عمليات مركزية بالتزامن مع امتحان اللغة العربية

شكلت مديريات التربية والتعليم غرف عمليات مركزية؛ لمتابعة سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس ووزارة التربية والتعليم، لمراعاة حل أي مشكلات تواجه الطلاب.

وشددت المديريات على جميع المدارس بضرورة الاتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهاتف المحمول أو أي كتب أو مذكرات خارجية أو حتى جهاز التابلت.

تفاصيل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم، في إعلانها لتفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة كالاسم ورقم الجلوس وكود الاختبار.