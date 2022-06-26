مستوى امتحان اللغة العربية اليوم.. تباين آراء الطلاب والنحو فيه «تريكَّات»

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة العربية اليوم، موضحين أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة إلا أنها اشتملت على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز والتي وصفوها بـ«تِريكَّات» خاصة في فرع النحو والبلاغة.

توجد بعض الأسئلة في فروع الامتحان إجاباتها متشابهة

وأضاف الطلاب في بث مباشر لـ«الوطن»، أن نسبة 90% من أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم جاءت سهلة، لكن توجد بعض الأسئلة في فروع الامتحان إجاباتها متشابهة، مؤكدين أن الامتحان قاسٍ جميع مستويات الطلاب، موضحين أن الوقت كان كافياً للإجابة على جميع أسئلة الامتحان.

ونوه الطلاب بأنهم استفادوا من كتيب المفاهيم في الإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية، خاصة فرع النحو والأدب، مؤكدين أن الكتيب اشتمل على قواعد نحوية جاءت بعض الأفكار منها في الامتحان.

ولفت بعض الطلاب إلى أن فرع القراءة المتحررة جاءت معقدة وتحتاج إلى تركيز وفهم.

بينما أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم، بعد تأديتهم امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو، مؤكدين على سهولة الامتحان وخاصة النحو، إلا في بعض الأجزاء البسيطة، وذلك لتوضيح الطالب المُلم بالمنهج عن الطالب غير المُلم.

طلاب: تعامل الملاحظين والمراقبين معنا كان على درجة عالية من الرقي

وأضاف طلاب الثانوية العامة، خلال البث المباشر، أن سير العملية الامتحانية لمادة اللغة العربية، كان على قدم وساق، مشيرين إلى أن تعامل الملاحظين والمراقبين معهم كان على درجة عالية من الرقي.

وتابع طلاب الثانوية العامة أن مجلد المفاهيم ساعدهم بشكل كبير في حل أسئلة الامتحان، خاصة في الأدب والنحو والبلاغة، لكنة يعتمد على شرط كبير ألا وهو الفهم.