ضبط 170 قطعة سلاح ناري و50 كيلو بانجو وحشيش وهيروين

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 170 قطعة سلاح ناري

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 170 قطعة سلاح ناري بحوزة 141 متهما، وتنفيذ 87436 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 195 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 35,020 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,756 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,790 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4٫580 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2٫099 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 540 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 501 جرام، كمية من مخدر فرجينيا وزنت 400 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 210 جرامات، كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 جراما، و1883 قرصا مخدرا.

ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 29 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 308 دراجات نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.