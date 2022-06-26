3 نصائح مهمة قبل شراء منزل جديد.. راجع تقييمك الائتماني

قبل شراء منزل جديد عليك بالتعامل مع عملية الشراء بطريقة منطقية، فمن السهل جدًا الاندفاع وراء شراء منزل لا يمكنك تحمل تكلفته أو أقساط لا تستطيع سدادها، وهو ما سيؤثر على مدخراتك في المستقبل.

ولتسهيل عملية شراء منزل ترصد «الوطن»، مجموعة من النصائح لمساعدتك في إتمام عملية شراء المنزل بالإضافة إلى توفير المال وفقاً للبنك التجاري الدولي CIB مصر.

- خطط لكل مرحلة:

التخطيط الدقيق في كل خطوة من خطوات الشراء هو الأساس الناجح الذي تتبلور حوله عملية شراء منزل، والخطوة الأولى هي كيفية توفير التكاليف الرئيسية، وعادة ما تكون من خلال الحصول على تمويل عقاري.

وعندما يتعلق الأمر بالتمويل العقاري، فإن آخر شيء ترغب فيه هو التورط في قرض طويل الأجل عالي التكلفة بما يتجاوز ميزانيتك، حيث ينصح العديد من مستشاري التمويل بألا تتجاوز قيمة نفقات الفرد على تجهيز المنزل عن 28% من دخله الشهري وألا تزيد قيمة القرض عن 36%.

- مراجعة تقييمك الائتماني:

عادة ما تراجع البنوك تقرير الجدارة الائتمانية الخاص بك، والذي يوضح تفاصيل تاريخك الائتماني، وبناءً عليه يتم تحديد إذا ما كنت مؤهلاً للحصول على تمويل وما هي قيمة التمويل.

يقوم المقرضون بمراجعة تقرير الائتمان الخاص بك، والذي يوضح تفاصيل تاريخك الائتماني، لتحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قرض وبأي معدل.

تستخدم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score نظام تم تطويره ليعكس الاحتياجات المحددة لسوق الائتمان المصرية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لمكاتب الائتمان الدولية.

وتتراوح درجة الائتمان الخاصة بك من 400 و850، حيث تمثل الدرجات الأعلى حصولك على تقييم ائتماني أفضل، مما يزيد من البنوك المقرضة في قدرتك على سداد ديونك المستقبلية وفقًا لنظام السداد المتفق عليه.

- عملية الشراء:

أحد الخطوات المهمة الأخرى التي ينبغي عليك اتخاذها، هو التعرف على طبيعة السوق المحلية الذي ستقوم فيه بعملية الشراء لفهم الأنماط والحيل الشائعة، وحاول قدر الإمكان التعرف على أحدث القرارات الحكومية ومنتجات التمويل العقاري التي يطرحها البنك المركزي المصري.