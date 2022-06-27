حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-6-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار إيجابية ينتظرها اليوم مولود برج العقرب وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، على الجانب المهني والعاطفي لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبدالغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج.

وبحسب خبراء الفلك، فإن مولود برج العقرب يؤمن بالأمور الغيبية وما وراء الطبيعة، لذلك يعد من أكثر الشخصيات التي تهتم بقراءة أوراق التاروت ومعرفة تأثير الفلك وتحركات الأبراج والنجوم على حالته اليومية وحظه.

واليوم الاثنين 27 يونيو، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج العقرب مهنيا اليوم القمر في منزل المدخرات، ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستويين العاطفي والعائلي، يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب، وقد تكتشف أمرا خفيا.