رابط مراجعات جميع مواد الثانوية العامة مجانا على موقع «التربية والتعليم»

بدأت اليوم امتحانات الثانوية العامة، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرارها في توفير حصص مراجعات في جميع المواد التعليمية، حسب الجدول الخاص بامتحانات الثانوية العامة للمواد الأدبية والمواد العلمية، وذلك من خلال بث مباشر ويومي على منصة حصص مصر.

وأكدت وزراة التربية والتعليم، أن المرجعات التعليمية التي تُقدم من خلال «حصص مصر»، سوف تستمر حتى آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وتشمل مراجعة في «الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، اللغة الاجنبية الأولى والثانية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية».

رابط مراجعات الثانوية العامة

ونشرت وزارة التربية والتعليم، الرابط الإلكتروني السريع، لمتابعة كافة مراجعات الثانوية العامة، وذلك من خلال البث المباشر على منصة حصص مصر، والتي يمكن مشاهدتها على مدار اليوم من خلال الرابط

وانطلق اليوم رسميًا، أول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 للمواد المضافة للمجموع، التي سوف تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة، الذي جاء كما يلي:

- الثلاثاء 28 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو: الكيمياء - الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو: الديناميكا.

- الخميس 7 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى

واعتبرت وزارة التربية والتعليم الفترة من 9 حتى 12 يوليو المقبل، إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى، إذ ستتوقف الامتحانات لمدة 4 أيام فقط، على أن تستأنف مرة أخرى حسب الجدول الخميس الموافق 14 يوليو.

- الخميس 14 يوليو: الفيزياء - التاريخ.

- الأحد 17 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية - التكامل والتفاضل - علم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 19 يوليو: الجبر والهندسة.

- الخميس 21 يوليو: مواد الأحياء والرياضيات- الفلسفة والمنطق.