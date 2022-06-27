توصيات من المعمل المركزي للمناخ الزراعي لعلاج إصفرار أوراق الأرز

يشتكي الكثير من مزارعي الأرز من إصفرار أطراف أوراق الأرز العليا وجفاف الأوراق السفلى وإصفرار عام وضعف للنمو، خاصة الأرز البدار والمنزرع في النصف الثاني من مايو.

وكشف المعمل المركزي للمناخ الزراعي أن هذه الأعراض ناتجة عن ارتباك فى عملية الامتصاص نتيجة ارتباك المناخ خلال الفترات الأولى من الزراعة وخاصة الموجات شديدة الحرارة المتتالية على الدلتا ونقص الفسفور والبوتاسيوم بالتحديد وتقزم النباتات بسبب نقص الزنك، كما أنه قد يكون بسبب الرش بمبيدات الحشائش بتركيز أعلى من اللازم أو في توقيتات غير صحيحة او بخلطات غير مناسبة.

توصيات المعمل المركزي للمناخ الزراعي

وأوصى المعمل المركزي للمناخ بإضافة من 10 – 12 كجم حامض فسفوريك 70% في أقرب رية على أن تضاف على مرتين والحذر من إضافة حامض الكبريتيك أو حامض الفسفوريك كذلك يتم التسميد بسلفات النشادر أو نترات الكالسيوم خلال هذه الفترة بمعدل 75 كيلو سلفات نشادر لكل 50 كجم نترات كالسيوم وكذلك تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2إلى 3 أيام ثم الرى مع زيادة مياه الرى بالتدريج مع زيادة عمر النبات.

علاج إصفرار أوراق الأرز

ولعلاج إصفرار أوراق الأرز يجب الرش المكثف بمحلول كبريتات الزنك بمعدل 2% بمعدل 4 كيلو جرام للفدان ويفضل الرش بالمساء بعد العصر، أو 2 كيلو زنك مخلبى للفدان فى 200 لتر ماء لكل فدان، حيث إن الزنك منظم حركة للهرمونات حتى لا يحدث زيادة في هرمونات الهدم والتنفس نتيجة زيادة الإجهاد الحراري وزيادة معدلات البخر نتح، والرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك أو أمينو برولين أو هيدروكسي برولين 1 كيلوجرام للفدان مضاف المخلوط التالي ( 400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان).