المستندات المطلوبة للتعيين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم الجديدة.

المستندات المطلوبة للتقديم

وجاءت المستندات كالآتي:

صورة شخصية حديثة

بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة «وجهين بحسب الأحوال».

المؤهل الدراسي - المؤهل الأعلى «إن وجد».

الدبلوم المهني

الموقف من الخدمة العسكرية «للذكور» أو الخدمة العامة « للإناث».

شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة » في حالة الإعاقة

صورة من إيصال الإيداع.

ولن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

طريقة تقديم المستندات

ويتم رفع أصول المستندات المشار اليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة Jpg .

ويجب التاكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.