شاب ينهي حياته قفزا من الطابق الخامس.. والتحريات: خلافات أسرية السبب

أقدم شاب على إنهاء حياته قفزا من الطابق الخامس بمنطقة التجمع الخامس، إثر مروره بحالة نفسية سيئة، نتيجة خلافات مع أسرته، دفعته للتخلص من حياته.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغ يفيد مصرع شاب إثر سقوطة من الطابق الخامس داخل مستشفى السلام، نقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وبينت معاينة رجال المباحث، أن الشاب كان يعمل فرد أمن إداري في المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان الشاب لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطب عليه، وإعداد تقرير مفصل يوضح حالته.

جهات التحقيق تستمع لأقوال أسرة الشاب

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحاث، وطلبت استدعاء عدد من شهود العيان وزملاءه في العمل لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة، كما أرسلت في استدعاء عددا من أفراد أسرته لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، خاصة بعد أن اهتدت تحريات المباحث إلى وجود خلافات أسرية دفعت المجني عليه لإنهاء حياته، كما ندبت الأدلة الجنائية لمعاينة مكان حدوث الواقعة، لتبين إمكانية وجود شبهه جنائية وراء حدوث الواقعة من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيقات سير مجرى التحقيقات في الواقعة.