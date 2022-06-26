وزير التعليم: إجراء 54 امتحانا على مستوى الجمهورية لتعيين الـ30 ألف معلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تحديد نسبة عجز المعلمين في كل محافظات الجمهورية، ويُجرى عمل 27 مسابقة لتعيين معلمي رياض الأطفال، و27 مسابقة لتعيين معلمي الصفوف الثلاثة الأولى، «يعني الامتحانات هتكون طبقًا لكل محافظة، وفي كل محافظة هنعمل امتحانين، واحد لتعيين معلمي رياض الأطفال، وواحد لتعيين معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية»، وبذلك يجري عقد 54 امتحانا على مستوى المحافظات لتعيين 30 ألف معلم.

354 معلما نسبة العجز في بورسعيد

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أن محافظة بورسعيد تعاني من عجز 354 معلما في مرحلة رياض الأطفال، أما المنيا تعاني من عجز 379 معلما في رياض الأطفال، بينما المنوفية تعاني من عجز 581 معلما في رياض الأطفال، وبالتالي هناك متطلبات للوزارة يجب أن تكون متوفرة في الشخص الذي يتقدم للوظيفة، إذ أن معلمي رياض الأطفال يجب أن يكونوا من خريجي كليات التربية إما تخصص رياض أطفال أو طفولة مبكرة أو الدبلوم المهني لرياض الأطفال.

عدم نقل أي معلم من محافظة لأخرى

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لن يكون متاحًا نهائيًا نقل أي معلم جديد يتم تعيينه في المسابقة من محافظة إلى أخرى، «عشان نقفل الباب ده، قولنا مش هيتم نقله قبل 5 سنوات بأي حال من الأحوال، لأن الهدف من المسابقة مش أني أوفر فرص عمل للمعلمين فقط، إحنا بنحل عجز، وسبب العجز جزء كبير منه هو أن الناس تتحرك ويبقى العجز في أماكن معينه عالي جدا، لذلك المسابقة مقصور في كل محافظة على أهلها طبقًا للعنوان المثبت بالرقم القومي».