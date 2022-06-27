افتتاح مجمع النيابات الإدارية الجديد بالغردقة اليوم.. يضم مكتبا فنيا

يفتتح المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، مبنى مجمع النيابات الإدارية الجديد بمنطقة زهران بشارع النصر بمدينة الغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والمستشار بسام حافظ رئيس النيابة الإدارية بالغردقة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية.

مكتب فني ونيابتان

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صحفي، إن مبنى مجمع نيابات الإدارية الجديد بالغردقة، والذي سيُفتتح اليوم يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة لقسم أول ولقسم ثاني.

وأضاف البيان الصحفي، أن فعاليات الافتتاح ستشهد عرضا تقديميا للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع، ومن المقرر أن يشهد «أبوزيد» إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.

وفد «صناعة النواب» يزور الغردقة

وفي سياق آخر، أجرى وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة إلى مدينة الغردقة بهدف بحث بعض المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بالمدينة الصناعية، وذلك في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الصناعة والمجمعات الصناعية فى مصر.

وتفقد الوفد عددا من المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بالغردقة ذات أنشطة متنوعة، والتقى ببعض أصحاب المصانع العاملة بالمدينة الصناعية للوقوف على المشكلات التي تواجههم وتزييل العقبات لحلها.