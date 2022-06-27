شروط مسابقة 30 ألف معلم 2022.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022، سيبدأ في 2 يوليو المقبل، ويستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه، إذ ستجرى المسابقة على مرحلتين، الأولى سيتم تعيين 15 ألفا و187 معلما ضمن وظائف المعلمين المساعدين للعام المالي الجديد مخصصين لمرحلة رياض الأطفال، ولكل محافظة عدد معين من الفائزين، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية، لأن الوزارة تستهدف معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط.

تعيين 14 ألفا و813 معلما في مسابقة 30 ألف معلم 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيانها، إن المرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم 2022، سيتم تعيين 14 ألفا و813 معلما ضمن مسابقة المعلمين فصل أو مادة وسيكون كل محافظة عدد معين من الفائزين، ويحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية لإن الوزارة تستهدف في هذه المرحلة معلمي الفصل أو المادة.

التعليم تحدد 12 شرطا للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروطا أساسية، للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2022، لسد العجز في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

2- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

3- أن يكون حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

6- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

7- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياضي أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

11- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

12- سداد مبلغ مقداره 22 جنيها عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة»، التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة يوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع الحكومية.