القابضة للصناعات الغذائية تخصص 36 شادرا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بجميع شركاتها المكونة من «المصرية لتجارة الجملة، والعامة لتجارة الجملة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية والأهرامات للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية للمجمعات الاستهلاكية»، من خلال منشور رسمي، إقامة 42 شادر لبيع الأضاحي الحية في جميع المحافظات ومدن الجمهورية.

أماكن بيع الأضاحي الحية بالمحافظات

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشوادر المخصصة لبيع أضاحي العيد، تقام في الأحياء والميادين الكبيرة بكل محافظة، حتى يسهل لجميع المواطنين بالمحافظات المختلفة بالوصول اليها.

محافظة القاهرة

- منطقة هايبر الطيران «مصطفي النحاس».

- منطقة الوادي السلام «مساكن الوادي».

- الحي السابع «مدينة نصر».

- منطقة التكامل «مدينة نصر».

- سوق القبة «حدائق القبة».

- مخزن ومصنع أسوان «51 شارع أسوان».

- منطقه هارون الرشيدي «مصر الجديدة».

- سوق ألماظة «منطقة ألماظة مصر الجديدة».

- منطقه السلام- مدينة نصر.

- برج المعادي «حى المعادي».

- ثكنات المعادي «بجوار محطة مترو الثكنات».

- شارع شريف بمنطقة حلوان.

- منطقة الطاهرة أمام مسجد السيده زينب.

- منطقة باب الخلق «شارع بورسعيد أمام مديرية أمن القاهرة».

- شارع أحمد عرابي -«المهندسين».

- مدينة أكتوبر الجديدة- «منطقة 6 أكتوبر الحي السادس».

- منطقة الوراق- «شارع عمر بن الخطاب أرض الجمعية».

- منطقة ثلاجة البساتين- «حي البساتين».

- منطقة سوق الألفي بوسط القاهرة.

محافظة الإسكندرية

- أمام الإدارة بشارع محرم بك.

محافظة الجيزة

- منطقة سوق الغلال بأثر النبي.

- منطقة 6 أكتوبر- مركز أوسيم.

محافظة الفيوم

- منطقة هايبر بطل السلام - شارع الشيخ حسن الفيوم.

محافظة بني سويف

- منطقة هايبر صلاح سالم- شارع صلاح سالم بني سويف.

محافظة المنيا

- منطقة هايبر طه حسين - شارع طه حسين أرض سلطان المنيا.

محافظة أسيوط

- منطقة الغنايم - شارع الخطبة الغنايم.

محافظة سوهاج

- منطقة هايبر المحافظة- طريق أسيوط سوهاج الزراعي.

محافظة البحر الأحمر

- منطقة جملة الغردقة- خلف الامن المركزي.

محافظة قنا

- منطقة هايبر قنا - شارع قناه السويس الجديدة.

محافظة الأقصر

- منطقة رمسيس المميكن - شارع حسن يوسف الأقصر.

محافظة أسوان

- منطقة الشريف- بجوار مزلقان الطوب.

محافظة القليوبية

- دلتا قليوب - قليوب.

محافظة الشرقية

منطقة العاشر من رمضان.

محافظة البحيرة

- منطقة دلتا - مركز بدر ومدينه السلام.

محافظة شمال سيناء

- منطقة المصالح بالعريش.

محافظة السويس

- منطقة دلتا الأربعين ودلتا الإسكان.