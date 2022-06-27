زوج يُنهي حياته لمروره بأزمة نفسية بعد انفصاله.. «كان متجوز اتنين»

أنهى مسن حياته شنقًا داخل منزله في عزبة النخل بسبب مرورة بأزمة نفسية بعد انفصاله عن زوجتيه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم.

العثور على جثة مسن مشنوق

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا بالعثور على جثة مسن مشنوق داخل منزله، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، كما تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين أيضًا سلامة جميع منافذ المنزل، وعدم وجود بعثرة في محتويات المنزل، وكشفت التحريات أنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأن المتوفى كان متزوجًا من اثنتين وانفصل عنهما منذ فترة ودخل في حالة نفسية سيئة، وهو ما دفعه لإنهاء حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

تشريح جثة شاب عُثر عليها في منزل مهجور بأوسيم

في واقعة أخرى بأوسيم، قررت جهات التحقيق عرض جثة شاب، عُثر عليها تحت أنقاض منزل مهجور، على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات للمتوفى، وصرّحت بالدفن.