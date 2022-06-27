امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2022.. الأسئلة اختيار من متعدد

يؤدي 708 آلاف و478 طالبا وطالبة، صباح غد الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة 2022، في مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي - الإسباني - الإيطالي - الألماني»، داخل 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2022 بنظام «الأوبن بوك»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تعقد بنظام الـ«أوبن بوك»، حيث يتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات، ليكون مرجعا لهم بديلا عن الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن أسئلة امتحانات مواد الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، تكون اختيار من متعدد، ولا تحتوي على أي أسئلة مقالية، موضحا أن جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

رصدنا 21 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم رصد 21 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى الآن، لافتا إلى أن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، بعيدا عن الحفظ والتلقين، موضحا أن أعمال تصحيح الامتحانات تتم أولا بأول، وسيتم متابعة التصحيح بكل دقة حتى يحصل كل طالب على درجاته التي يستحقها، حيث سيتم التصحيح بشكل إلكتروني.

إجراءات مشددة داخل اللجان بسبب كورونا

وأوضح المصدر، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب أو القائمين على الامتحانات من معلمين وإداريين، منذ بداية الامتحانات.