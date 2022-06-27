الإعلان عن معايير القوائم الخضراء بمصر.. للفنادق ومراكز الغوص والمنتجات

أعلنت وزارة البيئة عن المعايير الخاصة بالقائمة الخضراء للفنادق والنُزل ومراكز الغوص والمنتجات الخضراء المستدامة صديقة البيئة، في أطار حملة «إيكو إيجبت»، التي تستهدف جذب محبي السفر والمغامرة خاصة الرحلات المتعلقة باكتشاف كنوز البيئية المصرية ومحمياتها الطبيعية الخلابة، وتسليط الضوء على جميع أشكال الحياة البرية.

وقال المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية وتهدف حملة إيكو إيجيبت من خلال القائمة الخضراء إلى تنشيط السياحة البيئية وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع ممارسات السياحة المستدامة للمسافرين الذين يبحثون عن تجارب مثالية غير تقليدية وفريدة من نوعها.

قوائم النُزل البيئية والفنادق

وأضاف عليوة لـ«الوطن»: «قمنا بإعداد قوائم عبر الموقع الرسمي لإيكو ايجيبت تضم الفنادق والنُزل البيئية ومراكز الغوص والمنتجات صديقة البيئة بمصر، وتعتبر النُزل البيئية المدرجة بالقائمة الخضراء أفضل النُزل الصديقة للبيئة الموجودة في جميع أنحاء مصر، من الصحراء الغربية وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر حيث تقع النُزل البيئية في بيئات طبيعية نقية، وتتميز النزل البيئية بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحماية التراث الثقافي المحلي ومصادر دخل المجتمعات المحلية».

وأشار إلى أن جميع الفنادق المدرجة بالقائمة من العلامات البيئية كمؤسسات خضراء تلتزم بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية وحاصلة على العلامات البيئية المعتمدة من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة GSTC وهي علامات تقود تميز المنشآت السياحية في مجال المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في صناعة السياحة.

علامات تجارية ومراكز غوص

كما تضم القائمة الخضراء عدد من العلامات التجارية صديقة البيئة والتي تم تصنيعها من مواد طبيعية لها بصمة بيئية منخفضة ولها تأثير إيجابي على مصادر دخل المجتمعات المحلية تدعم ECO EGYPT المنتجات الصديقة للبيئة كوسيلة لحماية بيئاتنا الطبيعية الفريدة وثقافتنا.

أما فيما يخص قطاع الغوص فتم إدراج جميع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعنفة الخضراء والملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية مما يؤدي إلى تقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالسياحة البحرية.