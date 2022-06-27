انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في شقة سكنية بـ6 أكتوبر

انتدبت جهات التحقيق عناصر الإدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لبيان إن كانت هناك شبهة جنائية أم لا، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث.

التحريات: ماس كهربي وراء اشتعال الحريق

واستدعت جهات التحقيق عددًا من الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم، تجاه اشتعال الحريق، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها حيال وقوع الحادث وتقديمها لجهات التحقيق؛ للتعرف على أسباب الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية، التي أجراها رجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماسا كهربائيا وراء الحادث.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغاً باشتعال حريق في إحدى الشقق السكنية بالجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وفرضت القوات كردونًا أمنيا في محيط الحادث، للسيطرة على الحريق ووقف امتداده للعقارات السكنية المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء فور تلقيها البلاغ، تمكنتا من السيطرة على النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.