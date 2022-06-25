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السيطرة على حريق التهم شقة سكنية أمام فندق إخناتون بأسيوط

كتب:

سويفي رشدي
06:40 م | السبت 25 يونيو 2022
جانب من سيارات الاطفاء والسيطرة على حريق شقة سكنية باسيوط

جانب من سيارات الاطفاء والسيطرة على حريق شقة سكنية باسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق هائل اندلع في إحدى الشقق السكنية أمام فندق «إخناتون»، في مدينة أسيوط، قبل قليل، أسفر عن التهام محتويات الشقة، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحريق

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم أول أسيوط ومن غرفة عمليات المحافظة، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور السادس، في منطقة «توفيق خشبة»، بدائرة قسم أول، ضمن حي غرب أسيوط.

الدفاع المدني يسيطر على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والدفاع المدني من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، كما تواجد بمكان البلاغ كل من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، ورئيس المباحث، العميد حسام القرنشاوي، والمقدم عمرو عزب، من مباحث القسم، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، ونائبه، وعبدالرحمن القرن، مسؤول الأزمات بالحى، وتبين من المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقه بالكامل. 

النيران تلتهم محتويات الشقة كاملة

وتبين اشتعال النيران فى شقة سكنية والتهام محتوياتها بالكامل بشارع «توفيق خشبة»، أمام فندق «إخناتون»، دائرة قسم شرطة أول أسيوط، نطاق حي غرب، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الإطفاء بالتبريد من قبل الحماية المدنية، بقيادة العميد حسام النقراشي، والمقدم عمرو عزب، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات بعد معاينة مكان الحادث، وبيان الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

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بقلم سويفي رشدي