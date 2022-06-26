قطار مرسى مطروح.. تعرف على المواعيد وأسعار التذاكر

زادت أعداد قطار مرسى مطروح المتجهة إلى القاهرة منذ يوم 18 يونيو الجاري، بسبب المصيف والإقبال من المصطافين على السفر إلى مدينة مرسى مطروح للاستمتاع بموسم الصيف، في ظل الأحواء الجميلة والطقس المعتدل بمطروح، هروباً من حرارة الجو، والطقس السيء الذي يضرب القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد خاصة الجنوب، مما يجذب عشاق مطروح لزيارتها على مدار فصل الصيف.

مواعيد قطار مرسى مطروح

وتختلف مواعيد قطار مرسى مطروح، التى تتحرك من القاهرة عن المواعيد التى تنطلق من المدينة الساحلية، حيث ينطلق 4 قطارات منهم موعدين من القاهرة الأول الساعة 10 مساءً، يوميا، ويصل مرسى مطروح الساعة 5:25 صباحاً، وهو قطار نوم ومزود بعربات أولى وثانية مكيفة، والثاني يتحرك الساعة 6 صباحا من القاهرة ويصل مطروح الساعة 3:30 م، بينما يتحرك قطار من مرسى مطروح الساعة 11 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6 صباحاً، وهو قطار النوم والأولى والثانية المكيفة، وقطار الساعة 5 مساء ويصل القاهرة الساعة 11:35 مساء، ويضم عربات أولى وثانية وثالثة مكيفة.

أسعار قطار مرسى مطروح

وتسجل أسعار تذكرة القطار بين القاهرة ومرسي مطروح 150 جنيها للمكيف، و220 جنيها للنوم، ويكون الحجز عن طريق شبابيك الحجز في المحطات، وماكينات الدفع الذاتي، وعن طريق ماكينات الكمبيوتر مع الكمسرية في القطارات.

محطات ومدن يتوقف بها قطار مرسى مطروح

وتمر رحلات القطار وتتوقف في عدد من المحطات بالمدن وتتوقف القطارات في خطوط المحطات التالية «بنها، وطنطا، و دمنهور، ومحرم بك، و برج العرب، و الحمام، والعميد، والعلمين، و سيدي عبد الرحمن، والضبعة».