النطق بالحكم اليوم بقضية حادث قطاري طهطا.. راح ضحيته 21 مواطنا وأصيب 248

حددت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج جلسة اليوم الثلاثاء، للنطق بالحكم فى حادثة قطارى طهطا رقم 1155 لسنة 2021 إدارى مركز طهطا، المحالة من محكمة استئناف أسيوط للدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج.

بداية نظر القضية يوم 22 مارس

وتم نظر القضية بعدة جلسات سابقة، بدأت يوم 22 مارس بالعام الحالى 2022 استمعت خلالها هيئة محكمة جنايات سوهاج المكونة من المستشار محمد عبد الحافظ ووليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد وأمانة سر طه حسين وماجد أمين، إلى شهود الحادث ودفاع المتهمين وكذلك تفريغ أحراز القضية.

إحالة 8 متهمين بالقضية لمحكمة جنايات سوهاج

وأحيل إلى محكمة جنايات سوهاج 8 متهمين هم «أ . ص» مساعد قائد القطار الإسبانى رقم 2011 و«ج . م» قائد قاطرات بهيئة لسكك الحديدية، و«م . ع» مساعد قائد قاطرات بهيئة السكك الحديدية و«ع . ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«م . خ» مشرف القطار المميز رقم 157، و«أ. ص» مساعد مشرف القطار المميز رقم 157، و«س . ج» ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بمحافظة أسيوط، و«ك . ى» مراقب فنى بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديدية بمحافظة أسيوط .

التسبب بمصرع 21 شخصا وإصابة 248 آخرين

وتبين أن المتهمين تسببوا بغير عمد في اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار المميز 157، ما أدى إلى مصرع 21 شخصل وإصابة 248 آخرين وضرر مالي قدره ثمانية وعشرون مليونا جنيه وتسعمائة واثنين واربعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها ( 28 مليون جنيه و942 ألف و495 جنيه ) وذلك نتيجة إهمالهم فى أداء وظيفتهم واخلالهم بواجباتها وكذلك إهمالهم فى إستخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم.