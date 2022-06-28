مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار بسوهاج.. حاول عبور المزلقان حال غلقه

لقى شاب بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمحطة العسيرات، وتم نقله لمستشفى العسيرات المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج بورود لمركز العسيرات بمحافظة سوهاج محضر من أحوال قسم النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج يتضمَّن بلاغ ناظر محطة سكة حديد العسيرات.

مصرع شاب على شريط سكة حديد سوهاج

وتبين أنه أثناء غلق مزلقان دائرة مركز العسيرات لمرور القطار «القاهرة - أسوان» قام أحد الأشخاص بالمرور من على المزلقان وهو مغلق من أمام القطار، ما أدى لدهسه.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ووحدة بحث إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة للمدعو «بهاء ع ع م»، 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتم نقلها لمستشفى العسيرات المركزي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال شقيقه المدعو «جابر ع ع م»، 58 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء عبور شقيقه المتوفي مزلقان دائرة المركز متوجهاً لمنزله بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج اصطدم به القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته وقد نفي شقيق المصاب الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.