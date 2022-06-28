وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان لثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزية - الفرنساوي - الإيطالي - الألماني - الإسباني»، و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحانات، وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية مؤمنة تماما

ويبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2022 في الساعة التاسعة صباحًا، بعد تعقيم اللجان وتطهيرها ضمن إجراءات الوقاية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تعليمات هامة بشأن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة باستلام صناديق الأسئلة و«البابل شيت» وكتيبات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسؤول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددة على أن تأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد استلامها مسؤولية رئيس اللجنة وأيضًا فتح المظاريف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن فتح مظاريف الأسئلة، يكون قبل دقائق من الامتحان، منوهة إلى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة في المواد المضافة للمجموع.

لم نرصد حالات إصابة بكورونا بين الطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، منذ بدء امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن الجميع يعمل على تسيير الامتحانات بصورة منتظمة دون معوقات تؤثر على سيرها.