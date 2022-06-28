أخبار امتحان الفرنساوي اليوم.. «جميع الأسئلة مباشرة ومفيش تعقيد»

أخبار امتحان الفرنساوي اليوم، من أكثر الكلمات بحثًا عبر مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة للاطمئنان على أبنائهم ومستوى الامتحان الذي يعد ثانى امتحانات المواد الأساسية، إذ بدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، واستغرق ساعتين للإجابة عن الأسئلة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أخبار امتحان الفرنساوي اليوم

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تابعت سير الامتحانات مع مديري المديريات بغرف العمليات المحلية بمختلف المحافظات، للاطمئنان على سير الامتحانات، موضحة أن امتحان الفرنساوي اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم نتلق أية شكاوى من الطلاب على أسئلته.

امتحان الفرنساوي اليوم سار دون مشكلات

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ أجواء امتحان الفرنساوي اليوم سار بصورة منضبطة دون أية مشكلات خلال سير امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدًا أن الامتحان لم يحتو على أية جزئيات معقدة، وأن جميع الأسئلة جاءت مباشرة دون تعقيد، واعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوهًا بأن الامتحان جاء طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

طلاب الثانوية العامة يعبرون عن فرحتهم تجاه امتحان الفرنساوي اليوم

وعبر العشرات من الطلاب عن فرحتهم تجاه امتحان الفرنساوي اليوم، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أي جزئيات معقدة، وأن جميع الأسئلة كانت مباشرة دون أية تعقيدات.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا ضد كورونا، للمحافظة على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات تؤثر على سير الامتحانات.