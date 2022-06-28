الأحد المقبل.. انطلاق معرض منتجات الفواخير لمدة 3 أيام بالقاهرة

استعدت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة، لإقامة معرض لتسويق منتجات قرية الفواخير بالفسطاط بنطاق حى مصر القديمة لدعم الحرفيين والعاملين في صناعة الفخار ومن المقرر إقامة معرض داخل قرية الفواخير الأحد المقبل ويستمر لمدة 3 أيام، وفتح المعرض أمام الجمهور بالمجان، مع العمل على رفع كفاءة القرية من تشجير وإنارة ونظافة.

تسويق منتجات الفواخير

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تقرير أن المعرض يشمل عرض المنتجات وعروض متنوعة من أعمال الحرفيين، والاتجاه لعمل معرض دائم لعرض المنتجات بأسعار مناسبة، فضلا عن إقامة عروض التنورة والفنون الشعبية وتنظيم ورش تعليمية للأطفال وأنشطة مختلفة والتعاون مع كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وقصور الثقافة للترويج للمهرجان، والهدف من المعرض خلق فرص تسويقية وتنشيط الصناعة اليدوية والحرف التي تضمها، مما يعود بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط سوق العمل من خلال تنظيم معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضاري وراقٍ يجذب المواطنين ووضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة.

وسائل جذب الزوار

وأشارت نائب المحافظ، إلى استخدام الوسائل الدعائية مثل اللافتات والأفلام التسويقية للقرية واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والإنستجرام ويوتيوب، وعمل تغطية إعلامية مكثفة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للتعريف بالحرفة باعتبارها من أقدم المهن الموجودة وحظيت بزيارة الرئيس السيسي لدعم أصحاب الحرفة والتوجيه بالاستجابة لمطالبهم والعمل على تطوير صناعة الفواخير وإزالة أي عقبات، كما سيتم تكريم عدد من رواد صناعة الفخار بالقرية و التنويه عن العروض المميزة والتخفيضات عند شراء المنتجات بالتنسيق مع القائمين على صناعة الفخار لجذب الزائرين.

عرض المنتجات أمام كل فاخورة

وأوضحت أنه من المقرر تركيب ارفف جانبية على حوائط كل فاخورة لوضع بعض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير مع توفير المعرض الدائم، مؤكدة أن قرية الفواخير تقع بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، وتتمتع بموقع مميز حيث تقع بالقرب من متحف الحضارات ومجمع الأديان، وبها 152 فاخورة تم افتتاحها خلال شهر نوفمبر 2021.