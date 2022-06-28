ضبط 11 ألف عبوة مبيد حشري مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالمنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى فى تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .

ومن هذا المنطلق ، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بمنوف وعدد من الجهات المعنية ، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط مصنع يدار بدون ترخيص لتعبئة وتصنيع المبيدات الحشرية والمنظفات والتحفظ على ( 11) ألف و(664) عبوة مبيد حشرى بدون مستندات دالة على مصدرها وتم تحرير محضر جنح بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن ، وأكد رئيس المدينة على الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المركز لضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

فيما أوضح الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية إلى أنه تم شن العديد من الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة برئاسة مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك ، وتم ضبط (150) كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخطاطبة بمركز ومدينة السادات ، كما تم التحفظ على (500) كجم سردين منتهى الصلاحية بمركز أشمون ، وفى قويسنا تم ضبط أحد الجزارين يقوم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى والتحفظ على (114)كجم لحوم وتم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع .

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية جهودهم فى شن الحملات الرقابية الصارمة والمفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مع التفاعل الفوري مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة .