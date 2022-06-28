نهاية يوليو موعد إعلان نتائج الامتحانات بجامعة الإسكندرية

قدم الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر إلى عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين، خلال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الجهد المبذول والالتزام الكامل خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، والتي انتهت فى معظم الكليات وفق الجداول الزمنية الموضوعة والانضباط المطلوب، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعد أقصاه نهاية يوليو القادم.

تأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل المحلي والدولي

وأحيط مجلس جامعة الإسكندرية علماً، خلال الاجتماع، بالخدمات والبرامج التدريبية التى تقدمها منصة «إجادة» لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل المحلي والدولي فى مختلف التخصصات، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجاناً للطلاب، بهدف تقليل الفجوة بين المعلومات ونظم التعليم التي يتلقاها الطالب، والمهارات التي يكتسبها منها، وما يحتاجه فعلياً في حياته العملية لإكسابه مهارات جديدة، وتحسين مهاراته الخاصة للنجاح في العمل، وترويج ثقافة التنمية الشخصية والتطور المهني المُستمر، وتعزيز فكر ريادة الأعمال والابتكار، والبدء في المشروعات الصغيرة لكل الفئات، وإعداد قادة المُستقبل وتأهيلهم للمُنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمى.

ووافق المجلس على تخصيص عدد 200 منحة دراسية بتخفيض 50% من قيمة الساعات المعتمدة للمتقدمين لدراسة دبلوم الدراسات العليا بالكليات للعام الجامعي 2022/ 2023.

تقديم منح لطلبة الدراسات العليا لفصل الخريف 2022

ووافق المجلس على تقديم منح لطلبة الدراسات العليا لفصل الخريف 2022، وهي عبارة عن عدد 50 منحة للدبلومات المختلفة، وعدد 50 منحة لدرجة الماجستير، وعدد 50 منحة لدرجة الدكتوراه، على أن يكون التخفيض بنسبة 50% من قيمة الساعات المعتمدة.

وقدمت الدكتورة غادة الخياط، مدير مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد، عرضاً لأهم أنشطة المركز السابقة والجارية، وعلى رأسها مشروع حاضنة الأعمال (PILOT)، حيث تبدأ دورة الإحتضان الأولى قريباً، ودور المركز فى تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس، وإنتاج المقررات الإلكترونية والرقمية، وتنظيم ورش العمل عن التعليم الرقمي، وكذلك أهم المشروعات والمبادرات، ودور المركز في رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال الممارسات التعليمية.

كما قدمت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير، عرضاً عن مهام ومسئوليات الوحدة، والمشروعات والمنح التي حصلت عليها الوحدة في 2021/ 2022، والتعاون مع الصناعة، والمنح وجهات التمويل المحلية والدولية، ومشروعات التعاون الدولي، والاتفاقيات الدولية لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومشاركة الكليات في المشروعات خلال العام الماضي، والمشروعات السارية، ومبادرات الجامعة لتمويل البحوث.

الموافقة على اتفاقيات التعاون مع عدد من الجامعات

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على الاتفاق الإطاري للتعاون مع جامعة (JAUME1) بأسبانيا، ومذكرة التفاهم مع جامعة (HUAZHONG) الزراعية بالصين، ومذكرة التعاون بين كلية التمريض جامعة الإسكندرية وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جنوب ألينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة طرابلس بليبيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة «مارينجا» بالبرازيل.

ووافق المجلس كذلك على قبول التبرع المقدم من جامعة «فاروس»، إحدى مؤسسات مجموعة شركات «رجب»، لدعم وحدة الكبد والبنكرياس بكلية الطب، بقيمة 3 ملايين و800 ألف جنيه، كما وافق على ترقية 20 عضو هيئة تدريس، 11 إلى درجة أستاذ، و9 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 14 مدرساً، ومنح 100 درجة دكتوراه، و57 درجة ماجستير.