تفاصيل الحكم بإعدام المتهم بسرقة وقتل مسن وإلقائه من أعلى جبل المقطم

منذ قرابة 3 سنوات، هز خبر مقتل مسن منطقة المقطم، إذ تفاجأ جيرانه باختفائه وقتله وإلقاء جثمانه في صحراء المقطم، ووفق أوراق القضية، فإن منفذ الجريمة «عاطل» دفعه شيطانه إلى سرقة الضحية، وهيأ له سهولة التخلص من جثمان الضحية بعد إلقائه من أعلى سفح الجبل لإخفاء معالم جريمته الشنعاء، لكن سرعان ما انكشف أمره ووقع في شر أعماله، حيث شاهده أحد رجال الشرطة وهو يركل المسن برجليه لإلقائه من أعلى المنحدر الجبلي، وألقى القبض عليه.

تحريات النيابة في الواقعة

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المتهم قصد قتل المجني عليه بالفعل بعد سرقته، واختار جبل المقطم لإلقاء الجثة من أعلاه لكونه منطقة ترابية.

وتبين في التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه عمدا، واستولى على كافة المتعلقات التي كان يحملها الضحية من أموال وغيرها، وأن المجني عليه تلقى عدة ضربات من المتهم الذي قام بركله عدة ركلات بقدمه قبل إلقائه من أعلى المنحدر الترابي بجبل المقطم.

أمين شرطة شاهد على الواقعة

وقال شاهد عيان على الواقعة وهو أمين شرطة، إنه أثناء مباشرة عمله بمكان الواقعة، شاهد مجموعة من قائدي السيارات بالمنطقة يستغيثون به فتوجه تجاههم على الفور، ورأى المتهم وهو يدفع المجني عليه، وطلب منه التوقف فورا عما يفعل وتسليم نفسه، إلا أن المتهم ركل المجني عليه في صدره بقدمه، مما أدى إلى سقوطه من أعلى المنحدر الترابي بالمقطم.

الإعدام شنقا للمتهم

تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة المختصة، والتي قررت إحالته لمحكمة جنايات القاهرة، التي قررت إحالة أوراقه للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وعلى الفور حددت المحكمة جلسة 28 يونيو الجاري للنطق بالحكم، والذي صدر اليوم بالإعدام شنقاً لاتهامه بسرقة الضحية وإلقائه من أعلى جبل المقطم، وذلك برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم وأمانة سر محمد جبر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «م. ع» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 1 يناير 2020، قتل المجني عليه «ع. ب» عمدًا، بأن قام على أثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بعد استيلائه منه على مبلغ مالي قدره ألفي جنيه بالتعدي عليه بالضرب بيده وركله بقدمه، وقام بإلقائه من أعلى منحدر ترابي بالمقطم قاصدا قتله.