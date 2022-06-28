انتشال جثتي زوجين غرقا في النيل بالمنوفية.. حاول إنقاذها فلقيا مصرعهما معا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية، قبل قليل، من انتشال جثتي زوجين لقيا مصرعهما غرقاً في نهر النيل، فرع دمياط، المار بقرية «مشيرف»، التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

غرق زوجين في فرع النيل بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بغرق زوجين في قرية «مشيرف»، وهما «ع. م.»، 42 سنة، و«و. أ.»، 25 سنة، وتولت الأجهزة المختصة مباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وتبين أنه أثناء قيام الزوجة بغسيل القمح، سقطت في المياه، وحاول زوجها إنقاذها، إلا أنهما لقيا مصرعهما معاً، وسط صدمة خيمت على أهالي القرية، الذين تجمعوا في محيط الواقعة، وحاولوا البحث عن جثماني الزوجين، بالمشاركة مع قوات الإنقاذ النهري.

حزن بين أهالي «مشيرف» بعد غرق زوجين

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية «مشيرف»، ومركز الباجور، عقب مصرع زوجين غرقاً في فرع النيل المار بالقرية، وتجمع الأهالي في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن لتشيع المتوفين إلي مثواهما الأخير بمدافن القرية.