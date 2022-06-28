الصين تقلص مدة الحجر الصحي للوافدين من الخارج إلى 10 أيام

قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن السلطات خفضت فترة الحجر الصحي لمخالطي مرضى «كوفيد 19» والأشخاص الذين يدخلون الصين من الخارج، حيث كانت فترة الحجر الصحي 14 يومًا للحجر الصحي الجماعي في المستشفى، وسبعة أيام أخرى من المراقبة المنزلية، والآن أصبحت سبعة أيام حجر صحي وثلاثة أيام مراقبة منزلية.

وتابعت الصحيفة، أن هذا الإجراء بحسب المسؤولين ليس تخفيفًا للسياسة الديناميكية «صفر كورونا»، لكنه يهدف ببساطة إلى وقاية أكثر دقة وعلمية.

الإجراءات الجديدة لن تزيد من خطر انتشار الفيروس

وذكرت الصحيفة، أنه تم تقديم الدليل في مؤتمر صحفي عقدته منظمة الوقاية والسيطرة التابعة لمجلس الدولة. وقال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر، إن السياسة المحدثة لا تزال تدعم السياسة الديناميكية، لكنها أخذت في الاعتبار خصائص متغير «أوميكرون»، الذي أصبح مهيمنًا في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن تقليص وقت الحجر الصحي يستند إلى دراسات تشير إلى أن فترة حضانة أوميكرون تتراوح في الغالب من يومين إلى أربعة أيام، ويمكن اكتشاف الغالبية العظمى من حالات الإصابة في غضون سبعة أيام، لذلك فإن الإجراءات الجديدة لن تزيد من خطر انتشار الفيروس.

تعليمات الوقاية مرنة

وأضافت الصحيفة أنه بصرف النظر عن خفض مدة الحجر الصحي، تم تحديد تعليمات الوقاية الجديدة أيضًا بما يراعي معايير تصنيف مخاطر فيروس كورونا، وأكدت التعليمات على تكرار اختبار الحمض النووي للأشخاص الذين يمتهنون أعمالا تنطوي على مخاطر أعلى للإصابة بالعدوى، وإضافة اختبارات الأجسام المضادة كمكمل للفحوصات الروتينية، كما طلبت السلطات الصحية من المدن الكبرى وضع نطاق لاختبار الحمض النووي بناءً على مخاطر العدوى وسلاسل الانتقال، حيث ألغت الاختبارات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة صينية كما قللت من تكرار الاختبارات المنتظمة في مناطق تم الحد فيها من تفشي المرض بنجاح.