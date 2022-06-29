الانتهاء من طباعة 28 مليون إيصال كهرباء.. وإجراءات قبل إصدار فاتورة يوليو 2022

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، انتهاء شركات توزيع الكهرباء التابعة لها على مستوى جميع الفروع والإدارات بالمحافظات، من طباعه 28 مليون فاتورة «إيصال» استهلاك الكهرباء للمشتركين عن شهر يوليو المقبل 2022، بعد اتخاذ الشركات جميع الإجراءات والمراجعة لها واستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن استهلاكات المشتركين.

طرق مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو 2022

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى الخطوات التي تتخذها شركات توزيع الكهرباء لإصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بدءًا من إجراءات التفريغ للوحدات على برنامج القراءات إلى استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات.

وأوضح أن كل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير به بعد التفريغ إلى إجراء عملية المراجعة لما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء حتى الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة ليتم طباعة تقارير تسمى «تقارير الإصدار» ويتم مراجعتها وتنتهي بإرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

إجراءات يجب أن يتبعها المشترك قبل سداد فاتورة يوليو 2022

وطالب المصدر، المشتركين بضرورة إجراء بعض الخطوات للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو المقبل قبل السداد من خلال مراجعة نمط الاستهلاك الشهري لقيمة فاتورة الكهرباء بالمقارنة مع الفاتورة السابقة، لافتا إلى أنه في حال ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي يجب على المشترك القيام بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

التقدم بشكوى حال عدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة

وأكد المصدر، على أنه يمكن للمشترك حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج «احسب فاتورتك»، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف المشترك وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة، يقوم بتقديم شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد من خلال تصوير «القراءة»، ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك أويقوم المشترك بتقديم شكوى على الخط الساخن بوزارة الكهرباء على رقم 121 أو تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.