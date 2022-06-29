اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم اتحاد الكيانات المصرية في أوربا، برئاسة مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بخالص وأصدق التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

ذكرى ثورة 30 يونيو خالدة في وجدان المصريين جميعا

وأوضح رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ذكرى ثورة 30 يونيو خالدة في وجدان المصريين جميعا، والعلامة المضيئة في تاريخ وطننا الحبيب.

وتوجه اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بخالص الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صنع من 30 يونيو انطلاقة حقيقية نحو المستقبل المشرق والحياة الكريمة التي يستحقها المصريين، والتي أصبحت شعار الدولة المصرية خلال هذه الفترة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، على ارتباط الاتحاد فى أوروبا بالوطن الأم مصر، من خلال متابعة كل ما هو جديد يحدث على أرض الوطن، بجانب المشاركة في المبادارات التي تطلقها الدولة، كالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى والريف المصري.

نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة الوطن

كما توجه رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بالتحية والشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على كل ما يبذلونه من تضحيات نحو الوطن ؛ ويؤكد عن عظيم تقديره وامتنانه لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً لاستقرار الوطن وعزته.

وتابع «رجب»: «لقد رسخت ثورة 30 يونيو ركائز البناء والتنمية، وأرست دعائم الجمهورية الجديدة، وأعادت لمصر مكانتها وريادتها وسط الدول على مستوى العالم».

واختتم «رجب»، حديثه بقوله: «نجدد العهد لقائد مصر وزعيمها على بذل كل غال ونفيس من أجل خدمة هذا الوطن، وأننا نقف خلف سيادته صفًا واحدًا في معركة البناء والتنمية».