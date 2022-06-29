قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة لتحسين الخدمة بـ«كفر طهرمس»

تنوه محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال ربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن، على الخط القادم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل، مما يضطر الشركة لقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ 12 ليلاً يوم الجمعة الموافق 1/7/2022 وحتى 6 صباحاً يوم السبت الموافق 2/7/2022.

ضعف المياه من المريوطية حتى نهاية فيصل

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (كفر طهرمس، منشية البكاري، والطوابق، والمريوطية من فيصل ومتفرعاته، وشارع العشرين ومتفرعاته)، وضعف المياه بدايةً من المريوطية حتى نهاية فيصل.

تحسين خدمات مرفق مياه الشرب بالجيزة

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في إطار تحسين خدمات مرفق مياه الشرب وتحسين الضغوط بمنطقة «كفر طهرمس»، مشدداً على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالالتزام بالمواعيد المعلنة، وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية، فور انتهاء الأعمال.

كما أعلنت الشركة عن تسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب، لسد احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).