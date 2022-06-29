القبض على المتهم بقتل زوجته بـ«شومة» في قرية «هو» بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، منذ قليل، من القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته الشابة ضرباً بـ«شومة» على رأسها، في قرية «هو»، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

إخطار أمني بالقبض على الزوج المتهم بقتل زوجته

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالقبض على المدعو «هاشم ت. ع.»، 38 سنة، المتهم بقتل زوجته «ريهام أ. م.»، 25 سنة، في قرية «هو»، التابعة لمركز نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات أن المتهم يعمل في موقف منطقة الساحل، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وقام بقتل زوجته لوجود خلافات بينهما، وعليها قام بضربها على رأسها باستخدام «شومة»، مما أسفر عن مقتلها.

وصول المجني عليها للمستشفى العام جثة هامدة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، في وقت سابق، إخطاراً من هيئة إسعاف قنا، يفيد بوصول جثة لسيدة شابة، إلى مستشفى نجع حمادي العام، مصابة في الرأس، تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى «بهجورة» العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.