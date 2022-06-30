سعر هيونداي إلنترا اتش دي داخل مبادرة الإحلال.. مزودة بالغاز الطبيعي

تأتي السيارة طراز «هيونداي النترا HD» ضمن مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات Go Green، وهي من فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، بحسب موقع مبادرة إحلال المركبات.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100كم / ساعة، وتتوفر السيارة هيونداي النترا HD في السوق المصرية من خلال 4 فئات.

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023/2022

- محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

- ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الأمامي.

- تنطلق السيارة من 0 لـ100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية.

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2023/2022

- الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 291.250 ألف جنيه.

- الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 298.250 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 311.250 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 315.250 ألف جنيه.

الأسعار المعلنة شاملة التجهيز بالغاز الطبيعى، ومخصوماً منها قيمة الحافز الأخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22000 جنيه، بحسب موقع مبادرة إحلال المركبات.

أسعار ومواصفات هيونداي النترا HD موديل 2023 خارج المبادرة

- الفئة الأولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 320 ألف جنيه.

- الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 327 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 340 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 344 ألف جنيه.

تفاصيل مبادرة البنك المركزي لإحلال المركبات (Go Green)

- سعر عائد 3% مقطوع.

- مدة سداد القرض من 7 سنوات إلى 10 سنوات.

- يتم سداد الأقساط شهرية متساوية.

- عدم خصم عمولة سداد مبكر في حالة عدم استحقاق القروض.

- إصدار بطاقة إلكترونية من البنك للعملاء الحاصلين على القرض.

شروط المبادرة

- الحفاظ على البيئة من خلال استبدال المركبات المتهالكة بأخرى صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي.

- استبدال المركبات القديمة التي مضى عليها 20 سنة أو أكثر.

- تشمل المبادرة «ملاكي – أجرة – ميكروباص».

- يجوز تمويل أكثر من سيارة لنفس العميل ونفس البنك في حالة قدرة العميل على السداد.

- إمكانية استثناء العملاء أصحاب المركبات الأجرة والميكروباص من إثبات الدخل الشهري.