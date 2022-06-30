تفاصيل حادث انقلاب سيارة نجل أبو العنين.. أصيب و3 من أصدقائه

كشفت الأجهزه الأمنية تفاصيل حادث انقلاب سيارة نجل أبو العينين الذي وقع، ظهر أمس الأربعاء، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 من مستقليها من بينهم عمر أبو العينين، نجل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كما أصيب أحمد عبدالمنعم المنشاوي 37 عاما، السائق الخاص بالسيارة.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في أثناء سيرهم بأحد طرق مدينة الغردقة، انفجر إطار السيارة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص، ما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وحالتهم جميعًا مستقرة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أمس الأربعاء، في الساعة الثانية ظهرًا، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، وأصيب عمر نجل محمد أبو العينين وسائقه الخاص، وأصدقاؤه وهم «يوسف.غ» و«طارق.خ»، و«فاضل.ي»، فضلًا عن السائق الخاص للسيارة أحمد عبدالمنعم المنشاوي الذي لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن داخل المستشفى نتيجة إصابته بكسر في الفخذ الأيسر، لكن حالته مستقرة.

انفجار إطار السيارة

وكشف مصدر أمني لـ«الوطن»، أن سبب الحادث انفجار أحد إطارات السيارة ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين في القاهرة والغردقة.

وأضح مصدر طبي، أنّ جميع حالات المصابين مستقرة وجميعهم تلقوا الخدمة الطبية كاملة في مستشفى الغردقة العام، وأجريت جراحة استكشافية عاجلة لأحدهم، وحالته حاليا مستقرة.

وانتقل وكيل مجلس النواب إلى مستشفى الغردقة العام؛ للاطمئنان على نجله والمصابين جميعا في الحادث بمستشفى الغردقة العام، ونقل عمر وأحد أصدقائه إذ كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج في القاهرة، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم.

وأكد مصدر أمني مسؤول أنّ الحادث مجرد انقلاب سيارة نتيجة انفجار إطارها، وليس ناتجا عن أي شيء آخر.