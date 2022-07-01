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مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة أجرة على الطريق الصحراوي بقنا

كتب:

رجب آدم
11:31 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
حادث سير - أرشيفية

حادث سير - أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي على طريق «قنا ـ سفاجا الصحراوي» شرق محافظة قنا.

بلاغ بانقلاب سيارة أجرة 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة يقلها ركاب على طريق «قنا - سفاجا الصحراوي»، وأسفر عن مصرع السائق وإصابة «محمود. ش»، 40 عاما، إثر انقلاب سيارة تاكسي يحمل أرقام مرور محافظة البحر الأحمر.

نقل الجثة والمصاب لمستشفى قنا

على الفور تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم رجب آدم