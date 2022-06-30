توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، أنّ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيًا، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة الجمعة 1 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 2 يوليو 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الأحد 3 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.