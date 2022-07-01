القابضة للمياه: حصول محطة إسنا على شهادة TSM الدولية

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر حصول محطة مياه إسنا الكبرى «الشيخ مسكين» على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والتي يتم منحها بعد التأكد من توافق جميع متطلبات الإدارة من مراحل تنقية مياه الشرب ومتابعة إجراءات المعامل لضمان جودة المياه المنتجة وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وإختبارات منظومة التشغيل والصيانة والإجراءات واللوائح المتبعة فى التعامل مع الموارد البشرية.

تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية

وأشار يحيى إلى دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة محطات المياه وعملها بالكفاءة المطلوبة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة بالاستمرار في تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن.

الحصول على الشهاده لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة

وأكد يحيى أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تسعى الى الحصول على تلك الشهاده لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة، والعمل كان مستمر منذ فتره على دعم محطة مياه إسنا الكبرى لتاهيلها للحصول على شهادة TSM نظراً لأنها تعتبر محطة المياه الأكبر بمحافظة الأقصر، والتي تخدم أكثر من 400 الف مواطن من أبناء مركز ومدينة إسنا بطاقة من 700 - إلى 1400لتر/ثانية.

التعرف على منظومة مياه الشرب ومكوناتها

وأشار يحيى إلى أن هدف الخطة التدريبية التي تقوم بها الشركة هو إعداد مهندسين ومخططين لإدارات التخطيط بشركات مياه الشرب، والتعرف على مصادر مصر المائية، ومدى تغير نصيب الفرد من المياه، والتحديات الأساسية التي تواجها، والتعرف علي منظومة مياه الشرب ومكوناتها ومراحل التفية وحساب السكان الحالي والمستقبلي باستخدم الطرق المختلفة، ومعدلات الاستهلاك لتحديد كميات المياه المطلوبة مستقبليا، كجزء أول من الخطة التدريبية.