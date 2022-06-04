أحمد شاهين عن التحاقه بمركز الإبداع: «وشه حلو عليا»

مركز الإبداع الفني، بقيادة المخرج خالد جلال، بمثابة ملتقى عشاق الفن وراغبي تعلم التمثيل على أصوله، لذا حرص الفنان الشاب أحمد شاهين، أن يكون أحد مريديه، رغم سنوات عمله الطويلة في مجال الإعلانات، ومشاركته في عدد من الأعمال الفنية، إلا أنه قرر أن يولي بصره تجاه مركز الإبداع، وأن يصبح أحد تلاميذه.

أبناء مركز الإبداع حصلوا على النجومية والشهرة

في تصريحات لـ«الوطن» قال الفنان أحمد شاهين، إن وجوده داخل مركز الإبداع الفني باعتباره طالبًا، بمثابة فخرًا وشرفًا حظيا بهما في حياته المهنية، متابعًا: من الخطوات الهامة التي لجأت إليها في حياتي، هي وجودي في مركز الإبداع، والانتماء إليه، والتعلّم على يد أستاذ كبير مثل خالد جلال.

واستطرد قائلًا: الحقيقة وجود مركز للإبداع في مصر، من الأمور التي تدعو للفخر والتباهي بها، خصوصًا وأن هذا المكان بالتحديد دائمًا ما يكون عامرًا بكثير من المبدعين والموهوبين، ومنهم من أصبحوا من نجوم الصف الأول، وتخرّج منه دفعات كثيرة مميزة، منهم بيومي فؤاد ومحمد شاهين ومحمد سلام ومحمد ممدوح تايسون ومحمد فراج ومحمد ثروت ونضال الشافعي، وغيرهم من المميزين في هذا المجال.

أحمد شاهين: المخرج خالد جلال أبويا الروحي

وعبّر أحمد شاهين، عن اعتزازه بالتواجد في مركز الإبداع الفني «وسام على صدر أي إنسان يتعلّم هنا في الورشة، ويكون أحد خريجيه»، متابعًا: «بكون فخور جدًا عندما أكون في لوكيشن تصوير، ويعرفوا إن في ممثلين موجودين تابعين مركز الإبداع الفني، تشعر فورًا إن نظرتهم لطالب مركز الإبداع تختلف، لأنهم على يقين إنه فاهم ودارس وموهوب».

مركز الإبداع يصّدر الممثلين لسوق العمل

وأشار إلى حصول الفنان على ورش للتدريب أمرًا هامًا يثقل موهبته، لأنه دائمًا بحاجة إلى التعلم والتطوير من نفسه «بنتعلم في مركز الإبداع إزاي يكون عندنا الوعي والخبرة والنضج والذهن الحاضر، لأن هذه الأمور التي تفرق مع الممثل».

واستكمل: «طول ما انت بتعمل عروض مسرحية داخل المركز، تحصل على إرشادات وملاحظات، وبالتالي ينعكس ذلك على أبناء مركز الإبداع، ويصبح لديهم خبرة في قراءة السيناريو والوقوف على تفاصيل وأبعاد الشخصية».

ووصف أحمد شاهين، مركز الإبداع الفني، أنه يؤهل الممثلين لسوق العمل، لأنه يستقبل مخرجين وصناع الفن يسعون لمتابعة العروض، ومشاهدة الممثلين الجدد «المركز بيصّدر الممثلين لسوق العمل».

وقال أحمد شاهين، إن المخرج خالد جلال، بمثابة الأب الروحي له «دائم النصح والإرشاد لنا، قادر على احتوائنا وتوجيهنا»، مضيفًا: خالد جلال التقى بـ4 آلاف شخص لاختيار 90 شخصًا فقط على مدار 3 شهور، للعمل معهم وتدريبهم.

وتابع: «كان لي الحظ أن شاركت في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل أحلام سعيدة، وغالبية مشاهدي كانت مع الفنانة غادة عادل، الأمر الذي ضاف لي الكثير، وشعرت إن مركز الإبداع وشه كان حلو عليّا».