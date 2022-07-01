القوات الإسرائيلية تعتدي على جنازة شقيقة معتقل في سجون الاحتلال «فيديو»

اعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على جنازة سيدة فلسطينية في أثناء محاولة نقل جثمانها، اليوم، إلى مقبرتها داخل بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي شبهه ناشطون بالاعتداء قبل أسابيع على جنازة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي أدانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل في مقتلها.

الجنود الإسرائيليون حاولوا دفع جثمان السيدة وإسقاطه

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت إدخال جثمان المواطنة المتوفاة إلى بلدتها في شمال الخليل، دون ذكر أسباب، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الغاز المسيل للدموع على الجنازة، ودفعوا الجثمان أكثر من مرة وحاولوا إسقاطه.

وقالت مصادر محلية إن السيدة الفلسطينية المتوفاة والتي تم الاعتداء على جنازتها، هي نايفة الطوس، شقيقة الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985.

واعتبرت الوكالة الفلسطينية أن مشهد مهاجمة جنازة هذه المواطنة الفلسطينية، اليوم الجمعة، هو مشهد متكرر لما حدث في جنازة الصحفية والإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو الماضي، حيث اعتدى الجنود الإسرائيليون بالضرب على حاملي نعش الصحفية الراحلة واعتدوا على المشاركين في جنازتها.

أوقفوا النعش واعتدوا عليه..#شاهد جنود الاحتلال يعتدون على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/ABgnaOZK9H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2022

الفلسطينيون تمكنوا من دفن الجثمان رغم الاعتداءات الإسرائيلية

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشبان الذين كانوا يحملون نعش جثمان السيدة المتوفية، تصدوا لعناصر الجيش الإسرائيلي، وسعوا لإدخال النعش بالقوة إلى داخل البلدة من أجل دفنها في مقبرتها، رغم إطلاق الجنود الإسرائيليين لقنابل الغاز والصوت بالمكان، وهو الأمر الذي أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.

وقال الناشط محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مشيعي الجثمان بالرصاص الحي والضرب والركل، فضلا عن إلقاء قنابل الصوت والغاز السام تجاههم. وأشار إلى أن المشيعين أصروا على المرور وصولا الى المقبرة، وهو الأمر الذي أدى إلى اغلاق جنود الاحتلال بوابة المقبرة، والانتشار على مداخل البلدة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت مصادر أنه ورغم الاعتداء تمكن المواطنون من مواراة جثمان السيدة في المقبرة.