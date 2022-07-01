السيسي: الانتهاء من تطوير الطريق الساحلي منتصف أغسطس المقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أعمال تطوير طريق الساحل الشمالي من المفترض أن تنتهي 30 يوليو أو منتصف أغسطس، ولكن لم ينته الطريق بعد بعد، وبالتالي يجب أن ننتبه إلى ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، «الطريق بينتهي بكل الشغل الفني عليه ثم يتعمله الإرشاد اللازم ثم يتحط عليه عناصر الشرطة لضبطه زي ما إحنا عاوزين، وبالتالي معقول طريق كان حارتين ولا تلاتة هيقارن بطريق 6 أو 7 حارات؟ ويبقى ده فيه مشكلة؟ لأ، بس انتظروا لما الموضوع يخلص ويتشرح لكم».

وتابع: «ببقى مستغرب جدا إن القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا إن ده مخلصش وإن الإرشاد بتاعه منتهاش، وبالتالي يبيقى حكم مش مظبوط».

وجاءت تلك التصريحات أثناء تفقد الرئيس السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث تضمنت جولة الرئيس تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، التي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور «ياسر رزق» الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.