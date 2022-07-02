«كييف»: تراجع الاهتمام بالحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاهتمام بـ الحرب «الروسية الأوكرانية» يتراجع في العالم، داعيا خلال لقائه برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوريه، زعماء الدول إلى حث مواطنيهم على دعم «كييف».

زيلينسكي: خطر المجاعة في دول آسيا وإفريقيا بسبب توقف توريدات المنتجات الزراعية

وحذر زيلينسكي، من أن رقعة العمليات القتالية قد تتوسع لتشمل دولا أخرى، مشيرا إلى خطر المجاعة في دول آسيا وإفريقيا بسبب توقف توريدات المنتجات الزراعية من بلاده إلى السوق الدولية.

واعتبر الرئيس الأوكراني، أن القضية قد تؤدي إلى موجات الهجرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، وقع زيلينسكي، بيانا مشتركا بين البرلمان والحكومة الأوكرانيين بشأن تحقيق العضوية الكاملة في «الاتحاد الأوروبي»، وقال زيلينسكي إن توقيع البيان المشترك له نفس معنى التوقيع على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«لوجانسك»: حوالي 2150 من القوات الأوكرانية محاصرون في «ليسيتشانسك».. ونستعد لتحريرها

بدوره، أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، فيتالي كيسيلوف، أن حوالي 2150 من «نازيي» القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب محاصرون في مدينة «ليسيتشانسك»، آخر معقل لهم في الجمهورية الشعبية.

وأضاف كيسيلوف، أن القوات المشتركة التابعة لـ «لوجانسك» والقوات الروسية تستعد لتحرير «ليسيتشانسك» بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية وقوات موسكو تمكنت من السيطرة على مصفاة النفط ومصنع الجيلاتين في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسسكايا في غضون 3 أيام فقط".

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لـ «كييف» بقيمة 820 مليون دولار

وأعلن الولايات المتحدة الأمريكية، عن مساعدات عسكرية جديدة لـ «كييف» بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف ومنظومات دفاع جوي، وتضمنت حزمة مساعدات «واشنطن» لـ أوكرانيا نظامين مضادين للطائرات «ناسامز أرض جو» و4 رادارات وصواريخ جديدة لراجمات الصواريخ الأمريكية «هيمارس» ونحو 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

والدفعة الجديدة من المعدات ترفع إجمالي مساعدة «واشنطن» لـ«كييف» منذ بداية الحرب «الروسية الأوكرانية» إلى 6.9 مليار دولار.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تود بريسيلي، إلى أن بلاده تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد «كييف» المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيرة.

رسوم جمركية على 570 منتجا روسيا

ونشرت «واشنطن» قائمة بالبضائع الروسية التي فرضت عليها رسوما جمركية مرتفعة مؤخرا بلغت 35% وشملت 570 منتجا روسيا بما فيها المعادن والثروات الطبيعية والأخشاب المعالجة ومختلف المعدات.

وأشارت البيانات الأمريكية، إلى أن الحجم الإجمالي للبضائع المستوردة التي سيتم فرض الرسوم عليها، يبلغ 2.3 مليار دولار.وخلت القائمة الأمريكية من بعض المواد المهمة، وخاصة البلاتين والبالاديوم والتيتانيوم وبعض المنتجات من النيكل والحديد الزهر.

واتهم الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، «موسكو» بإطلاق قنابل فوسفورية على «جزيرة الثعبان» في البحر الأسود والتي استعادت «كييف» السيطرة عليها من الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كييف: الضمانات الأمنية يجب أن تضم تزويد بلاده بأنظمة أسلحة دون أي قيود

بدوره، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، إن منح «كييف» ضمانات أمنية من قبل الدول الأخرى، لا يعتبر بديلا عن عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا على «تليجرام»، إن الضمانات الأمنية يجب أن تضم تزويد بلاده بأنظمة أسلحة ومعدات حديثة دون أي قيود أو عقبات ذات طابع سياسي.

وأشار يرماك، إلى أن «كييف» ستحتاج إلى مساعدات مالية سنوية لتطوير القطاع الدفاعي.

«أوديسا» تمنح رئيس وزراء بريطانيا وسام الشرف «جريجوري مارازلي»

وأعلنت سلطات مدينة «أوديسا» الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا منح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، لقب المواطن الفخري للمدينة ومنحه وسام الشرف«جريجوري مارازلي» من الدرجات الأولى والثانية والثالثة تكريما لموقف المسؤول البريطاني من النزاع في أوكرانيا.

بدوره، قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه لا يمكن استبعاد «موسكو» من «مجلس الأمن الدولي» إلا إذا تم حل المنظمة، وإعادة تأسيسها.

من جانبها، حذرت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية، في مقالة لـ الصحفية بوني كريستيان من صدام عرضي بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، وقالت إن بوسع «واشنطن» نزع فتيل الحرب، والانسحاب الكامل من سوريا في ظل التوتر غير المسبوق في أوروبا، وأوضحت كريستيان، أن الأزمة في أوروبا الشرقية واشتداد المواجهة بين «واشنطن» و«موسكو»، يزيدان بشكل كبير من مخاطر نشوب الحرب بين الجانبين.

من جانبه، قال مقر التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في روسيا، إن القوات الأوكرانية تحتجز 70 سفينة أجنبية من 16 دولة في 6 موانئ: «خيرسون-نيقولاييف-تشرنومورسك-أوتشاكوف-أوديسا-يوجني».