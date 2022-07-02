شبكة عربية للرصد البيئي الإشعاعي لمواجهة الكوارث والطوارئ النووية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية انطلاق الاجتماع الفني رفيع المستوى للدول العربية، غدا، بشأن إنشاء شبكة عربية للرصد البيئي الإشعاعي والإنذار المبكر لمواجهة الكوارث والطوارئ النووية من القاهرة، لافتا إلى أنه سينظم الاجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية كمنظم محلي للاجتماع، والذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2022.

يشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من الدول العربية

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى أنه سيشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من الدول العربية وتشمل: البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين وتونس وبحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية المنظم المحلي للاجتماع.

إنشاء وصيانة وتطوير الشبكة الاقليمية للرصد البيئي الاشعاعي

ويهدف هذا الاجتماع إلى زيادة الوعي والسعي للحصول على دعم سياسي من الدول العربية المشاركة ومناقشة الجوانب الفنية لإنشاء الشبكة العربية للرصد البيئي الاشعاعي، والتي تسعى لتوفير قاعدة بيانات عربية لجهات الاتصال بالدول العربية لتبادل المعلومات الفنية، كما يهدف أيضًا إلى الحصول على الالتزام السياسي والدعم الحكومي اللازمين للمنظمات الوطنية المسؤولة عن إنشاء وصيانة وتطوير الشبكة الإقليمية للرصد البيئي الاشعاعي.

إجراءات سريعة لحماية الدول العربية

وستوفر شبكة الرصد والمراقبة البيئية الإشعاعية والإنذار المبكر للدول العربية لاتخاذ إجراءات سريعة لحماية الدول العربية وبيئتها من مخاطر أية ملوثات إشعاعية تتعرض لها نتيجة أية حوادث إشعاعية أو نووية في المنطقة أو حولها.

ويسعى هذا المشروع الأقليمي العربي إلى تعزيز قدرات الدول العربية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية، وبناء بنيتها التحتية وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بينها لتعزيز التكامل العربي في هذا المجال، خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي الذي يشهد توتر شديد وتداعيات كبيرة نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك انتشار المنشآت الاشعاعية والنووية في الدول العربية.

المشاركون في الافتتاح

ويحضر افتتاح الاجتماع الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، والدكتور ضو مصباح المشرف على إدارة الشؤون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتورة مزنة عاصي الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور حنان دياب المنسق الوطني للاجتماع.

الاستعداد للكوارث والطوارئ النووية

وقال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة في تصريحات صحفية، إن الاجتماع سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام وستعرض نتائجه على اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للكوارث والطوارئ النووية، والذي سيعقد يومي 6 ، 7 يوليو 2022 بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.