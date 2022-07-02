طوارئ في الجيزة لاستقبال عيد الأضحى.. إلغاء الإجازات وفتح المجازر

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.

إلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن المحافظ كلف مديري المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميداني لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أي أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

وجه المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أي حالات بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

تمشيط الأسواق من السلع الفاسدة

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كافة المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى، لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها وذلك بدون مقابل والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي يوليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت فتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة على رأسها محور محمد أنور السادات إلى جانب الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة 475 شارعا رئيسياً وفرعيا بتكلفه أكثر من 1.8 مليار جنية بما يعكس حجم الطفرة التنموية التي تحققت على أرض الجيزة.

وأشار محافظة الجيزة أنجزت الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبه 100% حيث يعد النجاح الذي تحقق في إنجاز خطه 2021/ 2022 انطلاقه لاستكمال منظومة النجاح بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2022 / 2023 والتي تم طرح مشروعاتها مع بداية الشهر الجاري لسرعة الانتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مشدداً على الجهاز التنفيذي بعدم التعامل مع الشركات التي تم رصد ملاحظات في تنفيذ الأعمال المسندة إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم.

التنسيق مع أجهزة المرافق

وكلف محافظ الجيزة بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الانتهاء من أي أعمال إحلال وتجديد وتغير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصة بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أي أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظاً على المال العام والاستثمارات التي تم ضخها بالمشروع.