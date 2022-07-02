5 آلاف وظيفة قيادية خالية بـ«تعليم القاهرة».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشغل عدد من الوظائف الداخلية، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى 1 أغسطس المقبل، على أن تُقدم الطلبات يدويا للتنسيق المختص داخل الإدارة التعليمية التابع له.

ومن الوظائف المطلوبة:

- 1418 وظيفة مدير مدرسة تعليم عام.

- 2190 وظيفة وكيل مدرسة تعليم عام.

- 39 وظيفة موجه عام «تعليم فني».

- 627 وظيفة موجه أول تعليم عام.

- 105 وظيفة موجه أول تعليم فني.

- 1074 وظيفة موجه تعليم عام.

- 175 وظيفة موجه تعليم فني.

- 168 وظيفة موجه أنشطة.

- 165 وظيفة موجه أول نشاط.

- 5 وظائف موجه عام أنشطة.

33 وظيفة وكيل إدارة تعليمية

المهارات المطلوبة:

- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة وظائف الإدارة التعليمية.

-استيفاء برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية، طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

سنوات الخبرة:

- أقدمية عامين على الأقل من بين شاغلي وظيفة معلم «أول أ».

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

19 وظيفة موجه أول تعليم عام

المهارات:

- الحصول على شهادة صلاحية لمزاولة وظائف التوجيه، واستيفاء برامج التنمية المهنية المؤهلة للوظيفة.

سنوات الخبرة:

- من بين شاغلي وظيفة معلم خبير.

- يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصل على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

19 وظيفة موجه عام «تعليم عام»

سنوات الخبرة:

- يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة كبير معلمين.

96 وظيفة مدير مدرسة تعليم فني

تشترط أن يكون من بين شاغلي معلم «أول أ» على الأقل.

171 وظيفة وكيل مدرسة تعليم فني

وصف الوظيفة:

- يخضع شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.

- يختص شاغل الوظيفة بمتابعة أعضاء المعلمين الأخصائيين بالمدرسة، والإشراف على أعمال الامتحانات، وكذلك الإشراف على وحدة التدريب وإدارة الجودة.

- يقوم بما يُسند إليه من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤوليات الوظيفة بالقاهرة.

المستندات المطلوبة:

- استمارة البيانات الأساسية.

- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة.

- شهادة قانونية تفيد بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- الحصول على شهادة صلاحية واجتياز الاختبارات التي تقيس التمكن في مجال التخصص الأكاديمي، طبقا لما تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.